أحدث العناوين :
الاوساط اللبنانية تنعى رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق الحسيني
'فورين بوليسي': تركيا زوّدت أوكرانيا بذخائر عنقودية أميركية الصنع
الرئيس العراقي يعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للشعب الأردني
سيئول وواشنطن تعلنان عن مناورات نووية مشتركة
الصفدي يؤكد تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
العلامة ياسين: نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب الاصوات النشاز
كابول.. 3 قتلى بهجوم بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
السوداني وبارزاني يبحثان هذه القضايا في بغداد
رئيس وفد أمريكي يهودي: محمد بن سلمان جاهز للتطبيع العلني
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 January 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
0
الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 ساعة 17:06
كابول.. 3 قتلى بهجوم بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجوم انتحاري وقعت بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية بكابول.
مصدر :
وكالات
رقم :
1034887
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
11 كانون الثاني 2023
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
11 كانون الثاني 2023
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
11 كانون الثاني 2023
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟
11 كانون الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وفشلها الذريع في الضفة الغربية.. انعكاسات ذلك؟
11 كانون الثاني 2023
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
10 كانون الثاني 2023
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
10 كانون الثاني 2023
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
10 كانون الثاني 2023
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
10 كانون الثاني 2023
عرقلة أمريكية لانتخاب رئيس للبنان.. والمسؤولية على حزب الله
10 كانون الثاني 2023
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يلتقي حشدا من أهالي قم
9 كانون الثاني 2023
السعودية وقضية اختراق ‘‘ويكيبيديا‘‘.. التفاصيل والأسرار؟
9 كانون الثاني 2023
أحدث العناوين
الاوساط اللبنانية تنعى رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق الحسيني
'فورين بوليسي': تركيا زوّدت أوكرانيا بذخائر عنقودية أميركية الصنع
الرئيس العراقي يعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للشعب الأردني
سيئول وواشنطن تعلنان عن مناورات نووية مشتركة
الصفدي يؤكد تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
العلامة ياسين: نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب الاصوات النشاز
كابول.. 3 قتلى بهجوم بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
السوداني وبارزاني يبحثان هذه القضايا في بغداد
رئيس وفد أمريكي يهودي: محمد بن سلمان جاهز للتطبيع العلني
الحلبوسي يؤكد على أهمية تمتين أواصر التعاون بين العراق والأردن
صنعاء تدين بشدة إساءة المجلة الفرنسية للرموز الدينية الإسلامية
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
بن غفير: سأقتحم الأقصى مرة أخرى
جلسة مباحثة نيابية بين بغداد وعَمان
الادميرال إيراني: نخطط لإرسال سفننا الى قناة بنما
وزير الخارجية الايراني يقدم ايضاحا حول استدعاء السفير العراقي
فلسطين.. اصابة مقاوم بالضفة المحتلة
وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبق حسين الحسيني
الأكثر قراءة
قاسم سليماني.. الشاهد والشهيد
قصف تركي يستهدف قرى في دهوك
بوتين: منظومة الصواريخ 'تسيركون' قادرة على حماية أمن البلاد بشكل فعّال
سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس
قيادي في حركة حماس: سنحرر الأسرى مهما كان الثمن
رئيسي: عودة أكثر من 3000 وحدة صناعية لعجلة الانتاج
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي زاروا الإمارات
بالصور.. الآلاف يـــؤدون صلاة الفـــجر بالمسجد الأقصى المبارك
دعوات للمشاركة الواسعة في حملة 'الفجر العظيم' بالأقصى غدا الجمعة
الجهاد تبارك للمناضل 'كريم يونس' حريته وتؤكد أنه أيقونة نضالية وعنوان للصبر
مقاومون يستهدفون حاجز ’الجلمة’ غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار
'حماس' تدين اعتداء متطرّفين صهاينة على مقبرة مسيحية في القدس
دعوة للخروج الجماهيري في مسيرات "الحصار حرب" في ارجاء اليمن
الاحتلال يفرض قيوداً على احتفال تحرير كريم يونس
إيرادات النفط الليبي تقفز إلى 22 مليارا في 2022
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
الأخبار الساخنة
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
باحث استراتيجي: إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى فكرة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية
الأكثر بحثًا
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده
إخترنا لکم
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟
‘‘إسرائيل‘‘ وفشلها الذريع في الضفة الغربية.. انعكاسات ذلك؟
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة