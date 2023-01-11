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الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 ساعة 17:38

الصفدي يؤكد تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

الصفدي يؤكد تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق
وقال الصفدي في كلمة له من مبنى مجلس النواب العراقي، "أشعر وزملائي بالفخر والاعتزاز بنجاح الدورة الثانية ل‍مؤتمر بغداد لتعاون والشراكة والذي أقيم في الأردن قبل شهر من الآن بدعوة من الملك عبد الله الثاني وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم البناء على مؤتمر بغداد الأول في السعي نحو تقديم كل الإمكانيات لدعم امن واستقرار العراق ودعمه في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدرات وتلبية طموحات شعبة".

وأضاف، "على النحو الذي خرج به البيان الختامي ل‍مؤتمر بغداد نؤكد أهمية بناء التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي"، لافتا إلى أن "المهم في نتائج القمم الذهاب لغاية التكامل الاقتصادي وتعزيز الأخوة والصداقة بين شعوب المنطقة وإرساء روح المحبة والتسامح".

وتابع، أن "الأردن وبقيادة الملك عبد الله الثاني ستبقى مع العراق عون وسند للقضاء بشكل شمولي على الإرهاب"، لافتا الى "أننا نريد العمل معاً بالتنسيق والتعاون في المجال البرلماني والنهوض بالدور التشريعي في مساندة جهود بلدنا وتقديم كل التعاون المشترك".

وشدد على "ضرورة ترجمة العلاقة الأخوية الى خطوات عملية يجني ثمارها الشعبان الشقيقان"، مشيرا الى أن "العراق سينهض ويبقى السند والعون للامة، فهو المجد والتاريخ والحضارة".

وذكر مكتب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل صباح اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له في مبنى المجلس وسط العاصمة بغداد".

يذكر، أن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي وصل إلى بغداد أمس، على رأس وفد نيابي لبحث تعزيز التعاون البرلماني بين العراق والأردن لما فيه خدمة القضايا المشتركة.
مصدر : وكالات
رقم : 1034895
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