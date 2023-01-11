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الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 ساعة 17:43

الاوساط اللبنانية تنعى رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق الحسيني

الاوساط اللبنانية تنعى رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق الحسيني
وجاء بري في بيان النعي : "بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بإسم الشعب اللبناني أنعى الى اللبنانيين كبيراً من كبار لبنان ، وقامة وطنية من قاماته التي ما بدلت تبديلاً، نذرت جل حياتها دفاعاً عن الوطن وعن إنسانه ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية ، جهاداً متواصلاً بالقول والعمل والكلمة الفصل الطيبة .

بدورها نعت كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين الحسيني وقالت في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى.. تلقّت كتلة الوفاء للمقاومة نبأ وفاة دولة الرئيس السابق لمجلس النواب المرحوم السيد حسين الحسيني الذي وافته المنيّة صباح اليوم الأربعاء 11/1/2023 بعد عمرٍ حافلٍ بكثيرٍ من الاهتمامات والإسهامات بالشأن السياسي والوطني العام وتكلل بما كان له من دورٍ مهم على صعيد إقرار وثيقة الوفاق الوطني والتعديلات الدستوريّة التي تحقّقت في ضوئها.

وهذا غيّب الموت صباح اليوم الاربعاء رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبق حسين الحسيني، عن عمر ناهز 86 عاماً.
رقم : 1034900
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