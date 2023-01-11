الدفاع الروسية تجري تعيينات جديدة لقيادة عملياتها في أوكرانيا

ووفقا للوزارة، تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة.



ونوابه، هم القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليغ ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم.



ويرتبط رفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة، بتوسيع نطاق المهام التي تم حلها في سياق تنفيذها، والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة، فضلا عن تحسين الجودة لجميع أنواع الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات.