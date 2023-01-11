ايران تدين بشدة الاعتداء الارهابي في افغانستان

وادن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة اليوم الاربعاء الاعتداء الارهابي امام مبنى الخارجية الافغانية.



واعرب ناصر كنعاني عن تعاطفه مع ذوي الضحايا سائلا المولى العزيز ان يمن بالشفاء العاجل على جرحى الاعتداء الارهابي.