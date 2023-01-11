وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (المكلف بمحاربة الإرهاب) أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، قد أسفرت عن توقيف أحد العناصر جنوب المغرب، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عنصريين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا.



وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان له، أن الأبحاث المنجزة توصلت أن "الأشخاص الموقوفين في هذه القضية، قد بايعوا تنظيم (داعش) الارهابي، وكانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذّر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، وأنه تربطهم علاقات مع مسلحين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين للقتال لهذه المنطقة".



إلى ذلك، تم وضع الشخص الموقوف بالمغرب تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين بإسبانيا.



في السياق، أوضح المكتب أن العملية الأمنية المشتركة مع الأمن الإسباني تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حرصاً على تحييد جميع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين، وسعياً كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بين البلدين.