استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران

وقال العميد قنبري في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" ، مساء الأربعاء: شن اشرار مسلحون هجوما غادرا على افراد قوى الامن الداخلي المكلفين بحماية الامن في نقطة تفتيش "الشهيد غفاري"، في الطريق بين زاهدان وخاش.



وأضاف: بعد إطلاق النار من قبل الاشرار المسلحين تم الرد عليهم بنيران كثيفة ما حدا بهم للهرب بسرعة من مكان الحادث.



وقال: ان الاعتداء ادى الى استشهاد الجندي المكلف يعقوب دهمرده ، واصابة الملازم محمد قيامي ، والنائب ضابط حسين بارسا كيا، اللذين تم نقلهما الى المستشفى لغرض العلاج.



وصرح قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان انه منذ اللحظات الأولى لهذا الحادث تم تشكيل فريق خاص؛ ووفق الخيوط التي تم الوصول اليها فقد بدات عملية ملاحقة الاشرار المسلحين والقبض عليهم.