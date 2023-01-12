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الخميس 12 كانون الثاني 2023 ساعة 07:33

"داعش" يتبنى التفجير الانتحاري في كابل

"داعش" يتبنى التفجير الانتحاري في كابل
وقالت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة للتنظيم في "تلغرام" إن أحد عناصر داعش تمكن من تجاوز التحصينات الأمنية لطالبان "قبل أن يفجر حزامه الناسف وسط موظفين وحراس".

وذكرت صحيفة Hasht-e Subh أن أكثر من 20 شخصا قتلوا بانفجار وقع يوم الأربعاء بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الواقع في وسط كابل.

وأوضح الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران: "تندد الإمارة الإسلامية بهكذا هجوم.. سيتم العثور على من يقفون وراء هذا الهجوم وسيعاقبون".

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال نائب وزير الإعلام والثقافة مهاجر فراحي: "كان يُفترض أن يكون هناك وفد صيني في وزارة الخارجية اليوم، لكننا لا نعلم إذا كان متواجدًا لحظة الانفجار".

في حين أن نائب مدير عام الشؤون العامة والاستراتيجية أحمدالله متّقي أشار في "تويتر" إلى أنه لم يكن هناك أجانب في الوزارة عندما تعرضت للهجوم.

وأكمل: "حاول انتحاري اقتحام الوزارة لكنه فشل في تحقيق هدفه وعثرت عليه القوات الأمنية ففجر نفسه".
مصدر : وكالات
رقم : 1035015
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