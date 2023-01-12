وزير الداخلية الإيراني: اعداؤنا اليوم في مرحلة الانهيار والافول

وفي حديثه خلال مراسم تدشين وبدء العمليات التنفيذية لمشاريع حضرية في مدينة قم، أشار احمد وحيدي الى قرب حلول مناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وقال: نشكر الله على ان افضل نساء العالمين هي من الأمة الاسلامية، مصرحا: في الاسلام ومدرسة اهل البيت عليهم السلام، تم منح ارقى المكانات للمرأة، ونحن نفخر بأن لدينا هكذا مدرسة غنية وعظيمة.



وأضاف: ان الغربيين والذين لا يحملون ذرة من الانسانية، وينظرون الى المرأة كسلعة، يريدون ان يعلموننا حقوق المرأة، في حين ان المرأة لها مكانتها السامية في مدرسة الاسلام، واصفا هذا التصرف من الغربيين بأنه مهزلة كبرى.



وأشار وحيدي الى اساءة المجلة الفرنسية "شارلي ابدو" للولي الفقيه، واعتبر ان هذه الخطوة بينت ماهية الحضارة الغربية، مبينا ان الاعداء يتصورون انهم من خلال الاساءة الى شخصية لها مكانتها بين ملايين المسلمين، يمكنهم النيل قليلا من شخصية وعظمة هذا الانسان، واصفا هذه المجلة بأنها رمز للدول المتوحشة التي تدعي الحضارة.



وصرح: سنرى أن عشق الاشخاص الخيرين المحبين لله سيزداد يوما بعد يوم لهذه الشخصية، وسنشهد هذا الموضوع ليس فقط في ايران بل في مختلف نقاط العالم.



وبيّن أن الاعداء وضعوا كل ثقلهم في اعمال الشغب الاخيرة واستخدموا كل قواهم، ليتمكنوا من ضرب الجمهورية الاسلامية من خلال استغلال المغرر بهم، ولكننا رأينا كيف باؤوا بالفشل.



واردف: ان اعداء ايران اليوم هم في مرحلة الانهيار والأفول، مصرحا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وببركة دماء الشهداء ستمضي قدما بقوة ودون خوف.. وان كان الاعداء يتصورون انهم انهم يمكنهم ان يوقفوا حركة الثورة، فيجب ان نقول لهم ما هي الا اوهام باطلة؛ فهذا البلد سيمضي قدما بجميع أركانه.