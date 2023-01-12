الثالث خلال 24 ساعة.. شهيد برصاص الاحتلال بقلنديا

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشهيد أصلان أصيب برصاصة اخترقت صدره، أطلقها جنود الاحتلال، خلال العدوان على مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.



وفي السياق قال مركز قلنديا الإعلامي، إن قوات الاحتلال استهدفت الشهيد سمير أصلان، بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله والاعتداء عليه بشكل همجي، وذلك ضمن حملة اعتقالات بمخيم قلنديا فجر اليوم.



وأكد المركز الإعلامي، احتجاز جنود الاحتلال جثمان الشهيد "أصلان"، وهو ينزف ومنعت الأهالي وسيارات الإسعاف من إسعافه والوصول إليه.



وكانت قوات خاصة إسرائيلية، تسللت إلى مخيم قلنديا واندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في المخيم. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الشبان في عدة أحياء من المخيم.



وأصلان هو الشهيد الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استشهد الشاب سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما)، برصاص مستوطن، مساء الأربعاء، بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما استشهد الشاب أحمد أبو جنيد (21 عاما)، متأثرا بإصابته بالرأس برصاص الاحتلال، فجر الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس.



وباستشهاد أصلان، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي ، إلى7 شهداء بينهم 3 أطفال، وهم: سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.