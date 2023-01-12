الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 كانون الثاني 2023 ساعة 10:15

الثالث خلال 24 ساعة.. شهيد برصاص الاحتلال بقلنديا

الثالث خلال 24 ساعة.. شهيد برصاص الاحتلال بقلنديا
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشهيد أصلان أصيب برصاصة اخترقت صدره، أطلقها جنود الاحتلال، خلال العدوان على مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وفي السياق قال مركز قلنديا الإعلامي، إن قوات الاحتلال استهدفت الشهيد سمير أصلان، بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله والاعتداء عليه بشكل همجي، وذلك ضمن حملة اعتقالات بمخيم قلنديا فجر اليوم.

وأكد المركز الإعلامي، احتجاز جنود الاحتلال جثمان الشهيد "أصلان"، وهو ينزف ومنعت الأهالي وسيارات الإسعاف من إسعافه والوصول إليه.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، تسللت إلى مخيم قلنديا واندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في المخيم. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الشبان في عدة أحياء من المخيم.

وأصلان هو الشهيد الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استشهد الشاب سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما)، برصاص مستوطن، مساء الأربعاء، بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما استشهد الشاب أحمد أبو جنيد (21 عاما)، متأثرا بإصابته بالرأس برصاص الاحتلال، فجر الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وباستشهاد أصلان، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي ، إلى7 شهداء بينهم 3 أطفال، وهم: سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.
رقم : 1035045
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
12 كانون الثاني 2023
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
12 كانون الثاني 2023
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
11 كانون الثاني 2023
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
11 كانون الثاني 2023
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
11 كانون الثاني 2023
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
11 كانون الثاني 2023
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟
11 كانون الثاني 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وفشلها الذريع في الضفة الغربية.. انعكاسات ذلك؟
‘‘إسرائيل‘‘ وفشلها الذريع في الضفة الغربية.. انعكاسات ذلك؟
11 كانون الثاني 2023
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
قراءة في أجواء الانتخابات التركية والسيناريوهات المقبلة
10 كانون الثاني 2023
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
لماذا لا تنهي الولايات المتحدة احتلالها للأراضي السورية؟
10 كانون الثاني 2023
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
رسالة الاحتجاجات الشعبية اليمنية.. الانذار باستئناف الهجمات العسكرية
10 كانون الثاني 2023
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
ما هي مهمة السوداني في سفره إلى أمريكا؟
10 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟