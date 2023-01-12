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الخميس 12 كانون الثاني 2023 ساعة 13:03
السوداني يتوجه إلى ألمانيا في زيارة تستغرق يومين
وقال المصدر، في حديث صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيغادر اليوم إلى المانيا في زيارة تستغرق يومين".
مصدر :
وكالات
رقم :
1035075
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