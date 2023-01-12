اصابة 3 يمنيين بنيران القصف السعودي في مديرية شدا بصعدة

وتم وصول 3 جرحى إلى مستشفى رازح الريفي أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية بصعدة.



وكان قد أصيب مواطن يمني بجروح، الثلاثاء الماضي، جراء قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما أصيب مدنيان يمنيان، يوم الاثنين الماضي، بقصف مدفعي سعودي على ذات المديرية.



وأصيب، يوم الأحد الفائت، مواطن يمني جراء قصف سعودي على ذات المديرية، كما أصيب مهاجر إفريقي بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه.



وكان قد اُستشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون، السبت الماضي، بنيران جيش العدو السعودي على مديرية شدا بصعدة.



وأعلنت وزارة الصحة اليمنية في بيان لها أن "ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة والتهدئة بلغت ٣٢٥٨ على الأقل، بينهم ٢٨٥ شهيدا بينهم مهاجرون أفارقة سقطوا جراء القصف المدفعي والصاروخي لجيش العدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة".