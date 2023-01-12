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الخميس 12 كانون الثاني 2023 ساعة 13:44

رئيسي: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الأساسية

رئيسي: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الأساسية
جاء ذلك في كلمة للرئيس الايراني ،صباح اليوم الخميس، أمام اهالي يزد في ساحة الأمير شقماق التاريخية وسط المدينة، وقدم خلال كلمته التهنئة بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ويوم المرأة ، قائلا: من الضروري الاهتمام بقضية الأسرة ونشر سيرة السيدة فاطمة الزهراء (ع).

وأشار رئيسي الى مواقف السيدة الزهراء (ع) ودورها في الأسرة وفي القضايا السياسية والاجتماعية وفي دعم الدين والإنسانية ، قائلا: اليوم بفضل الثورة الإسلامية ، تتمتع النساء في مجتمعنا بقيم اجتماعية وقيم سياسية ولديهن مواقف ويلعبون دورًا حقيقيًا في المجتمع.

وأضاف السيد رئيسي: إن إنجازات المرأة في مختلف مجالات التعليم والثقافة والرياضة هي مظهر بارز على إرادة النساء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى أهمية افتتاح 16 مشروعًا صناعيا في قطاعي المياه والكهرباء في محافظة يزد ، موضحا بأن مشروع إيصال المياه من الخليج الفارسي إلى الصحراء المركزية ومحافظة يزد انطلق اليوم بدعم من الأهالي وجهود المسؤولين.

وقال رئيس الجمهورية: لقد أوعدوني باتمام هذا المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وأنا بدوري أعد بتوفير الأموال اللازمة لهذا المشروع وتقليل وقت مشروع ايصال المياه إلى يزد ، وسأتابع هذا الأمر بجد.

وأشار السيد رئيسي إلى أن الحرب اليوم هي حرب إرادات ، وقال: رغم كل الضغوط الاقتصادية والسياسية للأعداء ، فإن نمو إيران الإسلامية وازدهارها اليوم يشهد مسارا ايجابيا وجيدا.

وأوضح السيد إبراهيم رئيسي أن العدو أراد ولم يستطع ، لكننا أردنا واستطعنا ، قائلاً: إن الأعداء أرادوا عرقلة التجارة والإنتاج وتصدير النفط ، وكذلك عرقلة العمل القائم على العلم والمعرفة ، وبحمد الله وبفضل إرادة الشعب الإيراني فقد فشلوا في كل هذه الأمور.

وأكد السيد رئيسي في نهاية كلمته أنه يسعى لتحقيق استقلال البلاد في إنتاج السلع الأساسية للشعب ، وقال: إن الحكومة الحالية تعرف واجبها كخادمة للشعب لتنظيم سبل العيش والقضايا الاقتصادية للشعب.
رقم : 1035089
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