السيد الحوثي: اللوبي الصهيوني يسعى باستهدافه المرأة ضرب بنية المجتمع



وتوجه السيد الحوثي في كلمة بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بالتهاني والتبريكات لأمتنا الإسلامية ولكل الأخوات المؤمنات في ذكرى مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء.



واضاف: السيد عبدالملك: هذه المناسبة المباركة ذات أهمية كبيرة في ترسيخ المبادئ الإيمانية التي ترتقي بالإنسان في سلم درجات الكمال الإنساني والإيماني.



وتابع : السيدة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين في القدوة والنموذج المتميز في الكمال الإنساني والإيماني والأخلاقي على المستوى العالمي.



وقال السيد الحوثي: الزهراء هي القدوة لنساء المؤمنين فقد بلغت أسمى وأعلى مرتبة إيمانية لأنها وصلت لمقام في روحيتها وعملها وبصيرتها وكمالها الإيماني.



اكد السيد عبدالملك: ان ما أحوج المرأة المسلمة في هذا الزمن الذي يستهدفها فيه أعداء الإسلام والبشرية للاقتداء بفاطمة الزهراء بما يحقق لها الحماية الفكرية والثقافية والأخلاقية.