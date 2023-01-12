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الخميس 12 كانون الثاني 2023 ساعة 20:07

الشيخ قاسم: نحن مدينون للامام الخميني الذي ربى إبن الثورة الشهيد سليماني

الشيخ قاسم: نحن مدينون للامام الخميني الذي ربى إبن الثورة الشهيد سليماني
وتخلل اللقاء الذي حضره مسؤولون وقيادات حزبية وفعاليات سياسية واجتماعية كلمات لكل من نائب الإمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ومسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان ورئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود.

وأكد المتحدثون أن إنجازات الشهيد قاسم سليماني كثيرة وجمة وخاصة لفلسطين وقضيتها، مشيرين الى أن باني محور المقاومة إستطاع أن يحرك مجاميع الامة في البلدان المختلفة على اختلاف تنظيماتها.

هذا وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان الشهيد قاسم سليماني استطاع ان يعبر عن اصالة الاسلام التي لا تعرف لونا ولا جغرافيا.

واشار الشيخ نعيم قاسم الى ان نحن مدينون للامام الخميني العظيم الذي ربى إبن الثورة الشهيد سليماني. وان خط المقاومة تصاعدي وكل سنة تمر يكون أقوى على امتداد المنطقة.

ولفت الشيخ قاسم الى ان الشهيد سليماني باع الدنيا ليشتري الاخرة وبقتله كان غالبًا لان الامة بأسرها عبرت عن اجتماعها على مبادئه وافكاره.

واوضح ان ما حصل في ايران من شغب وقتل وتدخل اميركي واوروبي ليس لأجل الحجاب او الحريات وانما ارادوا اسقاط نظام الجمهورية الاسلامية، مؤكدا ان ايران بخير والمأجورون كانوا يتلقون السلاح والدعم للتشويش على الثورة الاسلامية، وان نور الجمهورية الاسلامية سيبقى مشعا على المعمورة.

وفي سياق اخر اكد الشيخ نعيم قاس الايمان بقضية فلسطين وتحريرها. لافتا الى ان المستكبر عمد على زرع جرثومة الفساد في فلسطين لتمتد الى كل المناطق وان : الاميركيون يصرحون بشكل واضح انهم يعملون من اجل أمن الكيان الاسرائيلي.

الى ذلك قال الشيخ نعيم قاسم اننا نحن نقاتل من أجل الإيمان والحق وان محور المقاومة عندما ينجح في أي مكان فانه يكون كله سعيدا،و نؤمن بالمقاومة وسنستمر بها وهي أصبحت دعامة من دعامات لبنان القوي المقاوم ، مشيرا الى ان المقاومة لم تعد محل نقاش لأنها جزء لا يتجزأ عن التحرير وردع "إسرائيل"، وشدد على اننا سنستمر على قاعدة أن نسترد أرضنا المحتلة.
رقم : 1035130
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