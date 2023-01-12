نائب يمني: العدوان إتخذ من مؤثرين يمنيين مطية لتحقيق أجنداته

واعتقل الشهر الماضي كل من أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو، وهم من مشاهير التواصل الاجتماعي.



وبحسب وثيقة الاتهام، النشطاء الـثلاثة متهمون بأنهم أذاعوا أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر قنواتهم على يوتيوب. وحرضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.



ووجهت لشخص رابع تهم تقديم المساعدة لأحد النشطاء وتنسيق محتويات الفيديوهات، وطالبت النيابة العامة في صنعاء بالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانوناً.



وفي السياق كتب عبدالسلام جحاف عضو مجلس الشورى اليمني في تغريدة على تويتر:



لم أكن أتمنى مشاهدة هذه الصورة ولا أحبذ الكلام عنها ولكن لأن العدوان إتخذ منهم مطية لتحقيق أهدافه وأجنداته بإثارة البلابل والقلاقل واتهام الناس بالباطل لتحقيق ولو نصر وهمي واجب أن يتم ردعهم ومحاكمتهم ونأمل أن يكون هذا درس لبقية المبقبقين من مخزون عفاش المخزي والمشين