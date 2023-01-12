قائد الثورة يؤكد فشل مخططات بث الفتنة في ايران

وقال سماحته خلال استقباله حشدا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام، إن خطة العدو فشلت لخطأ حساباته.



وقال قائد الثورة:"العدو هندس الأمور بشكل جيد كل شيء تم وضعه في مكانه وأعده بالمقدار المناسب لماذا لم ينجح؟ لأن أساسا آخر -وهو حساباته- كان خاطئا".



وأكد آية الله خامنئي كذلك فشل رهان العدو على استغلال أوضاع الشعب، رغم العمل الميداني للجواسيس والدعاية القوية ضد البلاد



ولفت سماحته:"اعتقد (العدو) أن الأمة الإيرانية ونظرا للمشاكل الاقتصادية الموجودة سيواكب خطط العدو لإسقاط النظام والتقسيم هذه خطة وهي خطة خاطئة".



وشدد آية الله السيد علي خامنئي أيضا على أن محاولات بث الفرقة بين المسؤولين الإيرانيين خاصة في طريقة التعاطي مع الأحداث الأخيرة باءت بالفشل.



وأوضح قائد الثورة:"اعتقدوا أنهم يستطيعون بدولارات بلد عميل لأميركا -الدولارات النفطية- التأثير على إرادة الجمهورية الإسلامية لقد أخطأوا، الإرادة القوية للجمهورية الإسلامية كانت أقوى من كل عوامل قوتهم".



وأشار آية الله خامنئي إلى أن انقياد البعض وراء الدعاية المعادية لن يؤثر على البلاد وتماسكها".



وقال قائد الثورة:"طوال أربعين سنة حاول العدو بمختلف الطرق العمل ضد نظام الجمهورية الإسلامية ولأن حساباته كانت خاطئة وماتزال خاطئة فقد فشلت فشلت حتى الآن وفي هذه الأحداث فشلت في المستقبل وفي أي وقت يتحركون سيفشلون أيضا".



من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لن تستسلم في حرب الإرادات، وشدد على أن الإرادة الصلبة للشعب الإيراني أفشلت مساعي العدو في ممارسة أقصى درجات الضغط.