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الخميس 12 كانون الثاني 2023 ساعة 21:11

تقارب حركتي فتح والجهاد الاسلامي يثير الرعب في الكيان الصهيوني

تقارب حركتي فتح والجهاد الاسلامي يثير الرعب في الكيان الصهيوني
والأمن الاسرائيلي في الامن الاسرائيلي يقول بان هذا التقارب من شانه ان يتحول الى سيف مسلط على رقبة الكيان الاسرائيلي لاسيما في منطقة شمال الضفة الغربية.

ويرى مراقبون بأن الاحتلال كان يراهن دوما على صراعات بين قوى المقاومه لكن ما كان في جنين وفي نابلس شكل الازمة لامن الاحتلال.

وفي هذا السياق أكد الاعلام الاسرائيلي ونقلا عن قوى الامن الخشية من انضمام عناصر جديدة من حركة فتح الى الجناح العسكري للجهاد وان يتحولوا الى قوة قادر على استنزاف القوة العسكرية.

اكثر ما اقلق اجهزة الامن الاسرائيلية كشفت مجموعات برقين، التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن نفسها، من خلال إعلان مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات نوعية، بالتعاون مع مقاتلي كتائب شهداء الأقصى.

ونشرت مجموعات برقين – سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المقاتلين، أعلنوا ظهورهم الأول لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن تنفيذ عدة عمليات نوعية، وكانت على امتداد السياج بين جنين والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الامين العام للجهاد الاسلامي زياد نخالة اعلن قبل ايام عما ما اسماه وحدة الساحات للمقاومة في الضفة الغربية والتي تعمل لاستنزاف الاحتلال هذا الاعلان بات يتردد صداه في اروقة الاجهزة الامنية الاسرائيلية.
رقم : 1035140
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