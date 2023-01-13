حكومة السوداني تعمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات الالمانية

وأكد السوداني، خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية، في الدعوة التي أقامتها غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين، "توجه الحكومة العراقية الجديدة نحو المزيد من مشاركة الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية".



وأضاف "يضـع العراق ثقته بالشركات الألمانية، لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية"، مشدداً بالقول "تسعى الحكومة العراقية إلى تشخيص التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في العراق، ووضعها في الاتجاه الذي ينسجم مع المعايير العالمية".



ولفت السوداني الى ان "الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات في العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة، والحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات"، كاشفاً أنه "من المتوقع أن تكون كلف إنتاج الطاقة المتجددة في العراق منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وكذلك دعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء".