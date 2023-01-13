محافظ تونس يرفض مسيرة 14 يناير للمعارضة

وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية, أشار محافظ تونس، إلى أنه يمكن للجبهة التواجد بفضاء كومار، في إطار احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمنها القانون عدد 4 لسنة 1969، موضحا في الآن ذاته أن رفض السماح لجبهة الخلاص، يعود إلى أنه لا يمكن السماح للأطراف الثلاثة بالتواجد في المكان نفسه.



وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، ومن أبرز مكوناتها حركة النهضة، تقدمت يوم 4 يناير الجاري بطلب يتعلّ بتنظيم مسيرة وتجمع وسط العاصمة، تنطلق من ساحة الباساج، مرورا بشارع باريس ووصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة على مستوى المسرح البلدي.



من جهتها، دعت حركة النهضة أنصارها إلى الحضور بكثافة في المسيرة يوم 14 يناير الجاري، وذلك استجابة لدعوة التظاهر الصادرة عن جبهة الخلاص الوطني.



وأكدت النهضة، أن المسيرة ستكون شاهدة على ملحمة شعبية بعد إعلان معظم الكيانات المعارضة، إضافة إلى الدعوات الشعبية المتواترة للنزول بكثافة إلى الشارع يوم 14 يناير الجاري, لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة وإسقاط منظومة العبث والفشل التي سارت بالبلاد نحو حقبة سوداء غير مسبوقة.