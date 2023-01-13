أرقام قياسية جديدة للهجرة في أوروبا

وقالت وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي إن ما يقرب من نصف محاولات 2022 تمت برا عبر منطقة غرب البلقان، وفقاً "لحساباتها الأولية".



وبغض النظر عن طريق الدخول، شكل السوريون والأفغان والتونسيون معًا ما يقرب من 47 في المئة من محاولات عبور الحدود.



وقالت فرونتكس إن الرجال يمثلون أكثر من 80 في المئة من محاولات الدخول.



وتحسب الوكالة محاولات الدخول بدلا من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا لأنه غالبا ما يكون من الصعب تحديد المهاجرين، الذين يسافرون بشكل روتيني من دون جوازات سفر، وقد يحاول البعض الدخول مرات عدة.



ويتمتع الأشخاص الذين يصلون إلى حدود أوروبا للتقدم بطلب اللجوء بفرصة معقولة للسماح لهم بالدخول، بينما يُرفض أولئك الذين يأتون من دون تأشيرة بحثا عن وظائف وحياة أفضل.



ودخل أكثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين الفارين من الصراع، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، مما أدى إلى اكتظاظ مرافق الاستقبال وإثارة واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الكتلة المكونة من 27 دولة.



ولا تزال الدول الأعضاء تتجادل حول من يجب أن يتحمل مسؤولية الأشخاص الذين يصلون دون إذن وما إذا كان يجب إلزام جيرانهم وشركائهم بالمساعدة.



ولم تشمل أحدث أرقام فرونتكس ما يقرب من 13 مليون لاجئ أوكراني تم إحصاؤهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين شباط وكانون الأول 2022. وفعلياً، فقد أدخلت تدابير طارئة خاصة لتسهيل دخولهم والمساعدة في إيجاد سكن وتدريب ووظائف قصيرة الأمد.



واستمر عدد الأشخاص الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط في سفن وقوارب مطاطية سيئة التجهيز وغالباً ما تكون مثقلة بحمولتها في الارتفاع العام الماضي.



وقالت فرونتكس إنه سُجل أكثر من 100 ألف محاولة عبور، بزيادة نحو 50 في المئة عن عام 2021.



وحظي المصريون والتونسيون والبنغلادش بأكبر عدد من المحاولات، وقالت الوكالة إن 2022 شهد وصول أكبر عدد من الأشخاص خلال 5 سنوات من ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا. بلغ عدد الأشخاص الذين غادروا تونس أعلى مستوى في التاريخ الحديث.

