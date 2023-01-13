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الجمعة 13 كانون الثاني 2023 ساعة 16:50

آية الله خاتمي: وصف الحرس الثوري بالارهابي قمة العداء البريطاني لشعبنا

آية الله خاتمي: وصف الحرس الثوري بالارهابي قمة العداء البريطاني لشعبنا
ففي الخطبة الاولى لصلاة الجمعة اليوم بطهران، قدم آية الله احمد خاتمي التهنئة بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وقال: ان النبي ترك ارثين، احدهما كتاب الله والثاني العترة، مشيرا الى ان حديث الثقلين كذلك ورد في 22 كتابا.

وأضاف: ان السيدة فاطمة (عليها السلام) هي شريكة في آية الإيثار، كما ان علماء اهل السنة يؤكدون على انها سلام الله عليها مصداق للكوثر.

وتابع: هنالك 40 رواية في كتب الشيعة والسنة، تذكر انها كانت اذا جاءت كان النبي يستقبلها ويقبل يديها. وجاء في 36 رواية ان "فاطمة بضعة مني"، مبينا ان مودة فاطمة الزهراء (عليها السلام) تعتبر محورا لوحدة العالم الاسلامي، ولذلك ينبغي ان نحتفل بهذا اليوم سنة وشيعة.

وقال آية الله خاتمي، انه في نطاق الواجبات والصلاحيات لدى الرجل والمرأة، فإن التباين فيما بينهما مبني على اساس التوازن، بينما الغرب يريد المرأة أسيرة وينظر اليها نظرة استغلالية، انه يريد المرأة لإشباع الغرائز الجنسية.

وأضاف: لقد أكد قائد الثورة لدى استقباله حشدا من اهالي قم، ان مثيري الشغب جاؤوا ليضربوا اقتدار ايران، ولم يأتوا للاحتجاج على نقاط الضعف.

وتابع: لا يصح اضرام النار في حاويات النفايات من اجل الاحتجاج على نقاط الضعف.. انهم جاؤوا لاستهداف الامن. فقتل عناصر التعبئة لا يهدف سوى ضرب امن البلاد. انهم يتغذون على الدعايات الكاذبة حيث نشروا مئات الآلاف من الاكاذيب في وسائل اعلامهم.

ومضى آية الله خاتمي قائلا: ان المجلة الفرنسية التي اساءت لقائد الثورة، انما مجلة مبتذلة، ولا تشكل ثقلا ولا تستحق ان تتجمع كل هذه الحشود بسببها.
رقم : 1035271
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