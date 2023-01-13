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الجمعة 13 كانون الثاني 2023 ساعة 17:19

أطباء لبنانيون يخدمون المرضى مجانا على حب السيدة الزهراء (س)

أطباء لبنانيون يخدمون المرضى مجانا على حب السيدة الزهراء (س)
لا يخفى على أحد العظمة الروحية والهمّة العالية التي امتازت بها الصدّيقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (ع)، والتي شكلت قدوة للمؤمنين على مرّ الأزمان.

وبينما تحل علينا الذكرى العطرة لولادة سيدة نساء العالمين (سلام الله عليها)، جاءت حملة لأنها فاطمة تجسيدًا لفضائل السيدة الزهراء (سلام الله عليها) على أرض الواقع، حيث سعى بعض الشباب لإحياء مناسبة مولد بنت الرسول الأكرم (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) على طريقتهم الخاصة، عبر مبادرة يقدم فيها الأطباء فحوصات ومعاينات مجانية للمرضى على حبّ الحوراء الإنسية.

الهدف من الحملة هو إحياء ذكرى السيدة فاطمة (سلام الله عليها) من جهة، ومساعدة الأهالي في هذا الوضع المعيشي الصعب من جهة ثانية، يقول علي ن. أحد الشباب المُشاركين في الحملة لموقع "العهد"، ويضيف أن الحملة بدأت بشكل عفوي، وبنطاق ضيّق، حتى توسعت بعد كثرة الطلب والإقبال الشديد من قبل الأطباء والمرضى على حد سواء، لتشمل مناطق البقاع والجنوب وبيروت وجبل لبنان، وفي كافة الاختصاصات الطبية، ومنها التغذية، وعلاج النطق والمشاكل السلوكية.

يؤكد علي ن. أنه ورفاقه قرروا أن يسلكوا سبيل السيدة فاطمة (سلام الله عليها) في خدمة الناس والمساعدة في شفاء الأجساد اقتداء بطبيبة القلوب وأهل بيتها (عليهم السلام) في يوم ميلادها.

ويعتبر أن الحملة سهلة وبسيطة، ولم يحتج فيها المبادرون لمركز أو تكبد أي تكاليف، حيث تم التواصل مع عدد من الأطباء والتوافق على ساعات محددة تتمّ معاينة المرضى فيها مجانًا بالعيادات، وبالتالي يستطيع المريض الاتصال بالطبيب وحجز الموعد خلال هذه الساعة المجانية على حب السيدة الزهراء (سلام الله عليها).

وقد تفاجأ القيّمون على الحملة بالمشاركة الواسعة، فقد فتحت بعض المستشفيات ومنها "الرسول الأعظم (صلى الله عليه وعلى الله وسلم)" أبوابها أمام المبادرة، وقدمت بعض الأقسام فيها خدماتها للمرضى مجانًا أو بحسم يصل إلى 50 بالمئة.

ويُشدد علي ن. على أن المبادرة هي نموذج للتعاضد الاجتماعي، ونوع من الإحياء بطريقة عملية عبر أفضل الأعمال تقربًا إلى الله، وهو مساعدة الناس، سعيًا من المبادرين لبناء المجتمع الذي يشبهه السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) التي أوصت بالجار واليتيم والمؤمن.

ويؤكد أن ولادتها العظيمة لا يجب أن تمرّ مرور الكرام، قائًلا إننا حاضرون للخدمة ولإحياء المناسبات، آمًلا أن تتكرر الحملة سنويًا بهذه الذكرى الجليلة بمشاركة أكبر وأوسع.
مصدر : وكالات
رقم : 1035283
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