الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 13 كانون الثاني 2023 ساعة 17:44

ملفات عديدة على طاولة حوار السوداني والمستشار الألماني

ملفات عديدة على طاولة حوار السوداني والمستشار الألماني
وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "جرت اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين التي وصلها أمس في زيارة رسمية. إذ كان على رأس المستقبلين مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس".

وعقد السوداني بعد ذلك لقاءً مع المستشار الألماني، وفق البيان، "تضمن استعراضا شاملا لملفات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، وفي مقدمتها ملفات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص توسعة مشاركة الشركات الألمانية في تنمية البنى التحتية الخدمية في العراق".

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، جولة مباحثات بين العراق وألمانيا.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "المباحثات تناولت أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الاستراتيجية بين العراق وألمانيا، والخطوات اللازمة لتفعيل وتوسعة الاتفاقات في مجال الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة، وتعزيز مشاركة الشركات الألمانية في قطاع الاستثمار بالعراق".

وأشار البيان إلى أن "الوفد الرسمي العراقي في جولة المباحثات ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فـؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيـفـان فائق يعقوب، وأيضا مستشار رئيس الوزراء والسفير العراقي لدى ألمانيا".

ومثّل الحضور من الجانب الألماني، وفق البيان، "مستشار الاقتصاد والسياسة المالية ستيفن ماير، والممثل عن المجلس الحكومي دانيال كريبير، ومستشار المجلس الوزاري للسياسة الخارجية والأمنية ينس بلوتنر، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، وعدد من وزراء الدولة الألمان".
مصدر : وكالات
رقم : 1035286
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023
طهران تنتقد اجراءات أميركا الاحادية ضد الدول المستقلة
طهران تنتقد اجراءات أميركا الاحادية ضد الدول المستقلة
13 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامية: ذكر مناقب أهل البيت (ع) تراث الشيعة
قائد الثورة الإسلامية: ذكر مناقب أهل البيت (ع) تراث الشيعة
12 كانون الثاني 2023
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
12 كانون الثاني 2023
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
12 كانون الثاني 2023
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
12 كانون الثاني 2023
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
11 كانون الثاني 2023
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"
11 كانون الثاني 2023
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
اللاجئون في تركيا ضحية الصراع الانتخابي
11 كانون الثاني 2023
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
11 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
الموقع القوي لمحور المقاومة في قائمة الجيوش القوية لغرب آسيا
صراع من أجل كرسي ولي العهد في البحرين.. هل سنشهد سيناريو سعودي آخر؟