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الجمعة 13 كانون الثاني 2023 ساعة 18:49

بري يبحث مع عبد اللهيان الاوضاع في لبنان والمنطقة

بري يبحث مع عبد اللهيان الاوضاع في لبنان والمنطقة
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

سبق ذلك، لقاء وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث تم بحث آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏والمنطقة وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في كيان العدو وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏الإقليمية والدولية.

هذا وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أمس الخميس الى بيروت، في زيارة رسيمة بدعوة من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.
رقم : 1035294
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