نتائج زيارة وزير الخارجية الايرانية إلى لبنان

وفي مؤتمر صحافي قال أمير عبد اللهيان : في حوار مع وزير الخارجية السعودي أكدنا على أن عودة العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة برمتها، معتبرا ان حوارات بغداد حول عودة العلاقات بين طهران والرياض كانت ايجابية حتى الان.



واضاف ان محادثات امنية كانت تجري بين طهران والرياض في بغداد اضافة الى الحوارات الثنائية، قائلا: كان هناك اتفاق إيراني سعودي في قمة بغداد الأخيرة على الحوار المشترك بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيع العلاقات.



وقال الوزير الايراني بان ايران والسعودية قد اجرتا 5 جولات هامة من الحوار في بغداد ونحن متفقون مع وزير الخارجية السعودي حول استمرار هذه المحادثات، معتبرا ان جولات المحادثات التي جرت في بغداد كانت ايجابية ونحو الامام.



وتابع أمير عبد اللهيان : في الخطوة الاولى نحن بصدد عودة قنصليتي البلدين في جدة ومشهد المقدسة الى العمل لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لرعايا البلدين ومن يرغبون في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشهد المقدسة وباقي المزارات الدينية في ايران.



واضاف: لكننا نعتقد ان الجانب السعودي لا يتمتع بالاستعداد اللازم لعودة العلاقات الى حالتها الطبيعية ، نحن لدينا النية والارادة اللازمة لعودة العلاقات مع السعودية، واذا توفرت مثل هذه النية بمعناها الحقيقي لدى الجانب السعودي فان عودة العلاقات الى طبيعتها يمكن تحقيقها بسرعة.



وفي الشأن اللبناني أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، أن إيران ستبقى على عهدها الدائم في الوقوف إلى جانب لبنان، ودعمه في المجالات كافة"، مشددًا على "ضرورة المضي قدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، نظرًا لما في ذلك من تأثير إيجابي وبناء على الشعب اللبناني.



ولفت، إلى أننا عقدنا لقاءات مثمرة ومفاوضات متنوعة مع المسؤولين اللبنانيين، ووضعتهم في أجواء المبادرات السياسية التي تقوم بها إيران، من بينها لناحية رفع العقوبات الجائرة عن بلدنا"، مشيرًا إلى أن "خلال زيارتي السابقة إلى لبنان، تحدثنا وأعربنا عن استعداد إيران للمساعدة في هذا إطار الطاقة الكهربائية، وهناك وفد تقني لبناني زار إيران وناقش كل التفاصيل الفنية المرتبطة بهذا الشأن مع المسؤولين في إيران.



وأعلن عبداللهيان أننا مستعدون للمضي قدمًا في دعم لبنان في مجال الطاقة، من خلال تأمين الفيول والمحروقات اللازمة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان، من خلال التوافق بين البلدين والحكومتَين.



واضاف كما أننا مستعدون لتوقيع اتفاقية مع الحكومة اللبنانية في مجال استحداث معملَين في مجال الطاقة، واحد في بيروت والآخر في الجنوب، كل منها يعمل بطاقة ألف ميغاواط.



وعن لقائه مع سماحة السيد حسن نصر الله وزياد النخالة، قال أمير عبد اللهيان: في اللقاء مع السيد حسن نصرالله بحثنا قضايا مختلفة ومنها فلسطين، وأستطيع القول بكل ثقة ان المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين في أفضل حالاتهما.



وتابع أمير عبد اللهيان: استغلت أمريكا وأوروبا حادث وفاة الفتاة الإيرانية مهسا اميني لإضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنها لم تظهر ردا فعل على قتل الصحفية الفلسطينية المسيحية شيرين أبو عاقلة على يد القوات الصهيونية.



وعن مفاوضات فيينا قال امير عبد اللهيان: في المفاوضات لن نتراجع عن مبادئنا ولن نتجاوز خطوطنا الحمراء وبالطبع في نفس الوقت نعتبر الدبلوماسية أفضل طريق للتوصل إلى الاتفاق.



وأكد وزير الخارجية: في هذا الاتجاه خطنا الأحمر هو مصالح الشعب الإيراني.