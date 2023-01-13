القوات التركية تستهدف محيط تل رفعت بريف حلب الشمالي

وتواصل القوات التركية، والفصائل الموالية قصف بلدات تل رفعت، في ريف حلب الشمالي حيث قصفت في وقت سابق بلدة تل رفعت، في ريف حلب الشمالي، ما أدى الى إصابة مواطن.