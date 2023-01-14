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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 08:08

أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة

أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مع مجموعة من النخب اللبنانية السياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية في بيروت مساء الجمعة.

وفي هذا الاجتماع ، حضر عدد كبير من الشخصيات اللبنانية من مختلف الفئات والاحزاب، من بينهم وزيرا الثقافة والعمل ، ووزير الخارجية الأسبق ، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ، ورئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان وبعض البرلمانيين وغيرهم.

وفي بداية هذا الاجتماع ، طرح عدد من الشخصيات اللبنانية الحاضرين آراءهم حول العلاقات الإيرانية اللبنانية.

بعد ذلك ، طرح امير عبداللهيان آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن قضايا لبنان الداخلية والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية الايراني: ستبقى إيران صديقة للبنان في الأوقات الصعبة.

وعن لقاءاته خلال زيارته الحالية إلى لبنان ، قال: لقد أجريت محادثات جيدة مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله. كما تبادلنا خلال اللقاء مع السيد زياد نخالة ، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني ، وجهات النظر حول آخر المستجدات في فلسطين والأراضي المحتلة.

وقال أمير عبداللهيان: إن الزيارة إلى لبنان كانت فرصة جيدة للغاية لتبادل وجهات النظر حول آفاق العلاقات بين البلدين. نعتقد أن الأحزاب السياسية اللبنانية لديها الكفاءة الكافية لانتخاب رئيس لبلدها دون تدخل خارجي.

وأضاف: نعلم أن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في الوقود والطاقة. نحن مستعدون للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقوية.

وتابع وزير الخارجية الايراني: كما ناقشنا وتبادلنا الآراء بشأن مسار الحوارات في المنطقة. نهج الدكتور رئيسي يقوم على مبدا السياسة الخارجية المتوازنة ، وأولويتنا في هذه السياسة هي التركيز على الجيران والمنطقة.

كما قال أمير عبداللهيان عن تطورات الأوضاع في اليمن إنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن وفتح مجال للحوارات اليمنية اليمنية.

وحول الأزمة في أوكرانيا ، قال اننا نؤمن بقوة بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا ، ويجب أن يحل الحوار محل الحرب.

كما شرح وزير خارجية إيران وجهات النظر المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتطورات في أفغانستان وجهودها لدعم شعب هذا البلد وتشكيل حكومة شاملة.

وفي إشارة إلى السياسات الهدامة لأميركا في منطقة غرب آسيا ، قال أمير عبداللهيان: خلال حرب الـ 33 يومًا ، كان هناك حديث عن شرق أوسط جديد ، ثم شرق أوسط كبير ، ثم شرق أوسط أكبر. كان الهدف الأساس لهذه المؤامرات هو القضاء على المقاومة ، ولكن بحسب معلوماتنا الدقيقة، فإن المقاومة اليوم تتمتع بأفضل الظروف في لبنان وفلسطين.

وأضاف: مثلما دعمنا المقاومة الشيعية ، دعمنا أيضًا المقاومة السنية في لبنان وسوريا وسنستمر في ذلك.

وفي الختام قال رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني بخصوص العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان: نأمل أن تكتمل العملية السياسية في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ، وتوفير الارضية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك زيارة الرئيس الإيراني الدكتور رئيسي إلى لبنان.
رقم : 1035396
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