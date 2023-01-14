"الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا بشأن شهداء جنين

وقالت الحركة في بيان لها :"إنّ عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت الشهيدين البطلين: عز حمامرة وأمجد خليلية من مجاهدي سرايا القدس - مجموعات جبع، لن تنال من عزيمة مقاومينا الذين سيثأرون لدماء الشهداء، وليعلم العدو أن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".



وتابعت: "إننا إذ نعزي عوائل الشهداء، وأهلنا في جنين طليعة المقاومة، ومع شلال الدم المتدفق في ساحات المواجهة، لنؤكد أنّ الجرائم المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا لن تمر دون عقاب وأن دماء الشهداء الأطهار ستزيد من صمود مقاومينا الذين يشكلون الرعب المستمر لهذا المحتل المجرم على امتداد ضفتنا الباسلة".



وإليكم نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



بيان نعي شهداء جنين ونؤكد أن مسيرة المقاومة مستمرة



صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين



بكل فخر واعتزاز تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، ثلة من مجاهديها الأبطال، الذين ارتقوا خلال عملية اغتيال جبانة واستهدافهم من قبل العدو المجرم في بلدة جبع الباسلة، وهم الشهداء:



ابنها المجاهد الشهيد: أمجد عدنان خليلية (23 عاماً)، من قرية الفندقومية.



ابنها المجاهد الشهيد: عز الدين باسم حمامرة (24 عاماً)، من بلدة جبع.



ابنها المجاهد الشهيد : يزن سامر الجعبري (19 عاماً) من اليامون متأثراً بإصابته قبل أيام.



إنّ عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت الشهيدين البطلين: عز حمامرة وأمجد خليلية من مجاهدي سرايا القدس - مجموعات جبع، لن تنال من عزيمة مقاومينا الذين سيثأرون لدماء الشهداء، وليعلم العدو أن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.



إننا إذ نعزي عوائل الشهداء، وأهلنا في جنين طليعة المقاومة، ومع شلال الدم المتدفق في ساحات المواجهة، لنؤكد أنّ الجرائم المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا لن تمر دون عقاب وأن دماء الشهداء الأطهار ستزيد من صمود مقاومينا الذين يشكلون الرعب المستمر لهذا المحتل المجرم على امتداد ضفتنا الباسلة.



حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

السبت 21 جمادى الآخرة 1444هـ، 14 يناير 2023م