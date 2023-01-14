إيران تحافظ علی المرتبة الـ 22 عالمیا في التجارة البحرية

وأعلن الأونكتاد عن إضافة 8 سفن جديدة إلى أسطول التجارة البحرية الإيرانية في عام 2021 واضاف: أن العدد الإجمالي للسفن الإيرانية بلغ 255 سفينة في عام 2022 >

وتظهر مقارنة إيران بالدول الأخرى أنها تحتل المرتبة الـ 22 في العالم من حيث سعة الشحن البحري.



وإن قدرة الأسطول الملاحي الإيراني أكبر حتى من الأعضاء الثلاثة في مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي فرنسا وإيطاليا وكندا.

وكان امتلاك قوة بحرية كبيرة ومتنوعة إحدى نقاط القوة الإيرانية في مواجهة الحظر الأمريكي. ومن خلال استخدام هذا الأسطول الضخم، تمكنت إيران إلى حد كبير من تحييد الحظر الاقتصادي المفروض عليها.