حمودي يؤكد للصفدي على دعم القضية الفلسطينية

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى في بيان أن "همام حمودي، استقبل رئيس بمكتبه في بغداد، رئيس مجلس النواب الاردني، احمد الصفدي، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقة بين البلدين، وأهمية تعزيز المواقف الايجابية بين الشعبين الشقيقين بأن ينعكس الموقف الرسمي الاردني على المواقف الشعبية، كمنطلق يعزز من التعاون في المجالات الاقتصادية، وانشاء المدن الصناعية، وتطوير السياحة الدينية في الأردن".



واضاف البيان ان "اللقاء شهد أيضا بحث تطورات المشهد السياسي على الصعيدين الاقليمي والدولي والتاكيد على ضرورة الموقف الاقليمي الرافض للكيان الصهيوني والداعم للقضية الفلسطينية".