الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 14:29

الحلبوسي: بحثنا مع الصفدي ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن

الحلبوسي: بحثنا مع الصفدي ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن
وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أحمد الصفدي: "ناقشنا العلاقات الثنائية والقطاعات الاقتصادية المهمة، حيث بحثنا بشكل تفصيلي ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن".

وأشار إلى أن "زيادة منافذ بيع النفط العراقي مسألة مهمة كونها ستزيد من واردات العراق"، مؤكدا أنه "تم تخفيض الكلفة المالية لأنبوب البصرة - العقبة".

وأضاف: "نقدر عالياً زيارة الصفدي إلى بغداد ودعم الأردن للشعب العراقي"، مؤكداً: " نحن داعمون للأردن في مواجهة التحديات".

وثمن الحلبوسي "مواقف الأردن الداعمة للعراق".

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن زيارته إلى بغداد تأتي بعد لقاء الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء محمد السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك إن "زيارته إلى بغداد جاءت بعد اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء محمد السوداني خلال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي عقد مؤخراً في الأردن"، مشيراً الى أن "عمان تدعم جهود الحكومة العراقية".

وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما تم مناقشته خلال زيارته إلى بغداد"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني".
مصدر : وكالات
رقم : 1035450
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
14 كانون الثاني 2023
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
13 كانون الثاني 2023
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023
طهران تنتقد اجراءات أميركا الاحادية ضد الدول المستقلة
طهران تنتقد اجراءات أميركا الاحادية ضد الدول المستقلة
13 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامية: ذكر مناقب أهل البيت (ع) تراث الشيعة
قائد الثورة الإسلامية: ذكر مناقب أهل البيت (ع) تراث الشيعة
12 كانون الثاني 2023
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
12 كانون الثاني 2023
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
12 كانون الثاني 2023
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
12 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت