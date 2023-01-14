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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 14:30
امير عبداللهيان يلتقي الرئيس السوري
ووصل وزير الخارجية الإيراني، صباح اليوم السبت، الى العاصمة السورية دمشق حيث كان في استقباله في مطار دمشق نظيره السوري فيصل المقداد.
مصدر :
وكالات
رقم :
1035451
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