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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 16:20

الصحة اليمنية تطلق تحذيرا دوليا بهذا الشأن..

الصحة اليمنية تطلق تحذيرا دوليا بهذا الشأن..
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي عقد اليوم، في أكبر مركز غسيل كلوي في اليمن، “نعلن للعالم اننا نقف على حافة كارثة حقيقية تهدد حياة 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي مع نفاد مخزوننا”.

وأضافت أنه تم مخاطبة الامم المتحدة والمنظمات الصحية العاملة في اليمن لما يزيد عن عام بشأن تناقص ونفاد مخزون أدوية الفشل الكلوي للعام 2023.

وحملت وزارة الصحة العالم والامم المتحدة مسئولية توفير جلسات غسيل كلوي بشكل عاجل لإنقاذ حياة 5 الاف مريض.. مشيرة إلى أن مراكز الغسيل الكلوي تقف على حافة التوقف وهناك 17 مركزا بالمحافظات قد توقفت بالفعل عن استقبال المرضى لنفاد المخزون.

وأوضحت أن مراكز الغسيل الكلوي في اليمن تستهلك 500 ألف جلسة غسيل سنويا وما تبقى لدى الوزارة يكفي لأيام فقط.. مطالبه بسرعة توفير جلسات الغسيل الكلوي.. محملة الامم المتحدة المسؤولية في ظل الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة باعتبارهما منفذان حيويان للدواء والغذاء لملايين اليمنيين في المناطق المحاصرة من تحالف العدوان.. مبينه أن الدولة عاجزة عن استيراد الادوية الحيوية وإنقاذ المرضى في ظل الحصار المفروض على البلاد.

وفي المؤتمر الصحفي أوضح رئيس مركز غسيل الكلى بمستشفى الثورة الدكتور مجاهد البطاحي، أن ما لدى القطاع الصحي اليمني من جلسات غسيل كلوي يكفي لأسبوعين فقط.. مطالبا كل المنظمات وتجار اليمن بالتحرك العاجل لإنقاذ المرضى وتوفير أدوية الغسيل الكلوي.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف إلى أن هناك مأساة إنسانية كبيرة وحقيقية مرتقبة اذا لم يتحرك العالم تمس 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي.

وأكد أن القطاع الصحي بحاجة ماسة وعاجلة خلال أسبوعين لتوفير جلسات غسيل كلوي جراء نفاد المخزون.. قائلا: لسنا بحاجة في اللحظة الراهنة الى تخصيص أموال لمرضى الفشل الكلوي نحن بحاجة الى جلسات غسيل كلوي بشكل عاجل.
مصدر : وكالات
رقم : 1035463
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