الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 16:32

قيادي في الجهاد الاسلامي يدعو لوقف كل اشكال التنسيق مع الاحتلال

قيادي في الجهاد الاسلامي يدعو لوقف كل اشكال التنسيق مع الاحتلال
وأشار البطش في تصريح له اليوم السبت الى أن مخاطر تشكيل حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليمينية المتطرفة تستدعي منا العمل الميداني على الأرض في مواجهة الاحتلال والاقتحامات وعربدة المستوطنين، وهذا يستدعي التوحد بالميدان لإفشال كل هذه المحاولات.

ودعا الى وقف كل أشكال الاتصال والتنسيق مع حكومة العدو حتى لا نعطي العدو يد أخرى في ضرب المقاومة.

وأكد البطش على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام بعيدًا عن المراوغات والفزلكات التي لا تخدم المصالحة ولا تضع حدا لمعاناة الناس.

وقال:" مطلوب التزام ما التزم به شعبنا وما يريده وهو إنهاء الانقسام، والعودة للحاضنة الوطنية."

وأضاف البطش قائلاً: "نتمسك بقوة بإعادة بناء المنظمة التي تمثل شعبنا على قاعدة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات؛ لكن لا ينبغي أن نضع المثل العليا للمنظمة وأن يتم اخفائها تحت اشتراطات الاعتراف بشرعية دولية؛ "فالشرعية الدولية شيء والمنظمة وميثاقها شيء آخر".

وتابع يقول: "نحن باسم القوى الوطنية نؤكد على العمل المشترك إلى جانب حركة المبادرة والتعاون والتنسيق الدائم مع كل الشركاء بالوطن، وندعو لمزيد من حوارات وطنية وبناءة وخاصة بين حركتي حماس وفتح".

وثمن البطش جهود الجزائر والجهود المصرية وكل دعوة صادقة لإنهاء الانقسام، داعيا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأن يترجم دعوته للوحدة لإجراءات عمل.

و قال: "نحن جاهزون باسم كل القوى لكل صوت حقيقي يدعو لإنهاء الانقسام وإعادة بناء المرجعيات وبناء استراتيجية حقيقية في مواجهة المحتل".
مصدر : وكالات
رقم : 1035472
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
14 كانون الثاني 2023
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
13 كانون الثاني 2023
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023
طهران تنتقد اجراءات أميركا الاحادية ضد الدول المستقلة
طهران تنتقد اجراءات أميركا الاحادية ضد الدول المستقلة
13 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامية: ذكر مناقب أهل البيت (ع) تراث الشيعة
قائد الثورة الإسلامية: ذكر مناقب أهل البيت (ع) تراث الشيعة
12 كانون الثاني 2023
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
12 كانون الثاني 2023
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت
12 كانون الثاني 2023
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي اثر اعتداء مسلح جنوب شرق ايران
12 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
بن غفير يصعد من جرائم حربه والعلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً بوجه الاحتلال
استياء الرياض من دور الدوحة في بيروت