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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 19:12

حصيلة شهداء فلسطين في الضفة الغربية منذ بداية العام

حصيلة شهداء فلسطين في الضفة الغربية منذ بداية العام
وبين الشهداء الـ12 الذين ارتقوا منذ بداية العام برصاص قوات الاحتلال، ثلاثة شهداء أطفال.

‫ومن بين الشهداء 7 من محافظة جنين وهم، محمد سامر حوشيه والطفل فؤاد محمد عابد، إلى جانب الجعبري، وحمامرة وخليلية، وعبد الهادي نزال وحبيب كميل.

‫يُضاف إليهم اثنان من مدينة نابلس، وهما أحمد عامر أبو جنيد، والطفل عامر أبو زيتون، والطفل آدم عصام عياد من محافظة بيت لحم، والشاب سمير أصلان من مخيم قلنديا شمالي القدس، وسند محمد عثمان سمامرة من الخليل.

‫وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة المحتلة منذ بداية العام، وتنوعت ما بين؛ عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، ومواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1035506
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