ماذا جرى خلال لقاء أمير عبداللهيان والسيد حسن نصرالله؟

والتقى حسين أميرعيداللهيان ، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، خلال زيارته إلى لبنان ، مع السيد حسن نصر الله ، الأمين العام لحزب الله لبنان وعقد معه جولة من المباحثات .



وا طلع وزير الخارجية الايراني خلال هذا الاجتماع الذي عُقد أمس (الجمعة) ، على آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية في لبنان وقضية انتخاب الرئيس الجديد لهذا البلد.



وشدد أمير عبد اللهيان على أهمية جهود جميع الأطراف اللبنانية لاستكمال العملية السياسية في هذا البلد ، والإسراع في عملية انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الاتفاق السياسي بين جميع الأطراف اللبنانية ، بعيداً عن أي تدخلات وضغوط خارجية ، مشيرا الى ان ذلك يخدم مصلحة اللبنانيين والمنطقة.



وكان من بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع مختلف ابعاد القضية الفلسطينية ، وموقعية فصائل المقاومة الفلسطينية وكذلك الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتم التاكد من قوة المقاومة الفلسطينية ، وكذلك تماسك وتنسيق محور المقاومة في المنطقة في مواجهة المستجدات السياسية والامنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ومن بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها الطرفان ، التطورات في سوريا وآخر التطورات في مجال مكافحة الإرهاب في بعض المناطق المدنسة في هذا البلد. كما تمت مناقشة مختلف جوانب العملية السياسية في لبنان وكذلك القضايا الإقليمية المتعلقة بالشأن السوري.



واطلع السيد حسن نصر الله ، الأمين العام لحزب الله لبنان في هذا اللقاء، على التطورات الأخيرة في إيران ووضع وزيرالخارجية الايراني الأمين العام لحزب الله اللبناني في صورة عملية تبلورأعمال الشغب الأخيرة ودور جهات خارجية معينة في إثارة اعمال الشغب هذه والتحريض عليها وفشلها النهائي.



كما أبلغ وزير الخارجية الايراني الأمين العام لحزب الله لبنان بآخر تطورات المفاوضات بشأن رفع الحظر الجائر عن جمهورية إيران الإسلامية.



وكانت عملية الحوار بين إيران والسعودية وتطورات الوضع في اليمن من الموضوعات المهمة الأخرى التي تم بحثها وتبادلها الاراء حولها في هذا الاجتماع.