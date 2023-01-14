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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 20:03

فرنسا تعلن دعمها للتوافق بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" بليبيا

فرنسا تعلن دعمها للتوافق بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" بليبيا
جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الفرنسي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة طرابلس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وقال مهراج، إن بلاده "تدعم التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا"، حسب البيان ذاته.

وأضاف البيان أن "اللقاء تباحث في العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد ولا سيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب لكسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الجاري عقب لقاء جمعهما بالقاهرة، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، في بيان مشترك حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأشار البيان، إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنه.

كما اتفقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا".
مصدر : وكالات
رقم : 1035519
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