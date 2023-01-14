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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 20:09

وزير الخارجية السوري: نقدر جهود ايران لاصلاح العلاقات بين تركيا وسوريا

وزير الخارجية السوري: نقدر جهود ايران لاصلاح العلاقات بين تركيا وسوريا
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال المقداد إن هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات جديدة في المنطقة.

وأكد المقداد أن اي لقاءات بين سوريا وتركيا يجب ان تقوم على اساس احترام السيادة السورية.

وقال المقداد أن الحضور العسكري التركي على اراضي سوريا نعتبره احتلالا.

وأضاف، ان ايران تقف مع الحق ومع المبادئ التي رسختها في سياستها وهي الحفاظ على وحدة اراضي سوريا.

وأوضح وزير الخارجية الاسوري، انه ناقش بشكل مطول مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان الاوضاع في الاراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات الاسرائيلية، موكدا بأن سوريا وايران يقفان دائما الى جانب الشعب الفلسطيني.

وبدوره أكد أمير عبداللهيان أن التعاون بين طهران ودمشق مستمر في كافة المجالات ولاسيما في مجال الطاقة.

وقال أمير عبداللهيان: تم اجراء محادثات على مستوى وزراء الطاقة حول انشاء محطات للكهرباء في سورية التي تمتلك ثروات كبيرة.

وأشار أمير عبداللهيان الى أن الطاقة تشكل احد المجالات الجادة في محادثاتنا مع المسؤولين السوريين.

كما قال أمير عبداللهيان في مؤتمره الصحفي مع فيصل المقداد: تركيا وسوريا بلدان مهمان في المنطقة ولطهران علاقات مميزة مع كلا البلدين

وأكد أمير عبداللهيان عندما علمنا ان هناك احتمالا بشن هجوم تركي شمالي سوريا تدخلنا للحد من من شن حرب هناك.
مصدر : وكالات
رقم : 1035522
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