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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 20:13

رئيس الوزراء المصري: الدولة بذلت جهودا لتطهير سيناء من الارهاب

رئيس الوزراء المصري: الدولة بذلت جهودا لتطهير سيناء من الارهاب
جاء هذا في تصريحات لمدبولي خلال مؤتمر صحفي أجراه على هامش زيارته لمنطقة شمال سيناء، وبثته قناة "إكسترا نيوز".

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وقال رئيس الوزراء المصري: "إن الوضع في محافظة شمال سيناء حاليا يدعو للفخر"، مضيفا أن الدولة المصرية تستثمر مئات المليارات في عدد كبير من المشروعات بكافة ربوع شمال سيناء، بهدف تنميتها.

وأضاف مدبولي أن الحركة حاليا في شمال سيناء تتم بمنتهى السهولة واليسر بين مدن شمال سيناء، في رسالة بأن الدولة بكل أجهزتها بذلت جهودا هائلة لتطهير سيناء من الإرهاب بموازاة مشروعات التنمية.

وأشار مدبولي إلى أن محافظة شمال سيناء عانت آثار الإرهاب البغيض الذي استهدف منشآت حكومية أو كمائن القوات المسلحة والشرطة، وآثار الرصاص على واجهات المباني.

وأوضح أن حركة التنمية في شمال سيناء التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت كل أرجاء المحافظة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تضحيات كبيرة قدمت على مدار الفترات الماضية ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار هناك.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن مدينة رفح الجديدة ستشهد إقامة 10 آلاف وحدة سكنية وكذلك 400 منزل بدوي، وجاري إنهاء المرحلة الأولى من المدينة، موضحا أن ميناء العريش كان ميناء صغيرا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون دوليا.

وأكد مدبولي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للميناء، باعتباره أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل؛ نظرا لموقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، إضافة إلى كونه جزءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن هذا الميناء يعتبر منفذا مهما لتصدير المنتجات السيناوية.

وقال مدبولي إن "أعمال التطوير التي يشهدها ميناء العريش في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، تأتي في إطار استراتيجية تطوير الموانئ المصرية، ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية؛ من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمي والعالميّ، من خلال تطبيق المعايير العالمية في التشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ، سعيا لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية".
مصدر : وكالات
رقم : 1035524
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