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السبت 14 كانون الثاني 2023 ساعة 21:05

صباحي فرد: منظومة باور 373 موجودة عمليًا في شبكة الدفاع الجوي

صباحي فرد: منظومة باور 373 موجودة عمليًا في شبكة الدفاع الجوي
وقال العميد علي رضا صباح الفرد ، قائد قوة الدفاع الجوي للجيش ، في تصريح لوكالة أنباء فارس حول قدرة هذه القوة على الدفاع عن البلاد: إن قوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت هي القدرة المطلقة للدفاع الجوي ، ومع تطوير منظومة باور 373 بامكاننا القول اننا القوة المطلقة للدفاع الجوي بالعالم .

وصرح العميد صباحي فرد بأننا أجرينا اختبارات باور 373 أمام أنظار الجميع وقال: إن العالم شاهد هذه المنظومة وهو الآن على علم بقدرة الدفاع الجوي لجيش جمهورية إيران الإسلامية.

وتابع ان منظومة باور 373 موجودة الآن في الشبكة الدفاعية للبلاد ويذود عن السماء المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي الختام ، أشار قائد قوة الدفاع الجوي للجيش: أن منظوماتنا الدفاعية قادرة على استهداف الأهداف بواسطة RCS (منطقة مقطعية صغيرة).
رقم : 1035530
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