مباحثات ايرانية سورية و هذه أهم البنود

الرئيس الأسد أكد خلال اللقاء أن دمشق حريصة على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم، وخاصة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وأن هذا التنسيق يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.



وأكد الرئيس الأسد أن الدولة السورية تنطلق دائماً في كل مواقفها من حرصها على مصالح الشعب السوري، وأنها لن تسير إلى الأمام في هذه الحوارات إلا إذا كان هدفها إنهاء الاحتلال ووقف دعم التنظيمات الإرهابية.



ومن جانبه اعتبر الوزير عبد اللهيان أن سورية بلد مهم ومؤثر، ولذلك فإن قوة وتنمية سورية هي قوة وتنمية للمنطقة عموماً ولإيران خصوصاً، مؤكداً أن البلدين يقفان في خندق واحد ويتبادلان الدعم القوي لبعضهما الآخر، مشدداً على أن بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية، وهي ترى أن أي حوار بين سورية وتركيا إذا كان جاداً فهو خطوة إيجابية لمصلحة البلدين والمنطقة.



وتطرق الحديث أيضاً خلال اللقاء إلى المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع مختلف الأطراف في مؤتمر "بغداد 2" الذي انعقد في عمان أواخر الشهر الماضي، وكذلك المناقشات الجارية من أجل استئناف المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.



وفي السياق أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بتوصله مع نظيره السوري فيصل المقداد إلى الاتفاق على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري فيصل مقداد قال عبد اللهيان:" الرئيس بشار الأسد أكد دعوة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق وسنبذل جهدنا لإجراء هذه الزيارة العلاقات بين دمشق وطهران في أفضل أحوالها والرئيس الأسد أكّد أنّ قيادات البلدين عازمة على توسيع العلاقات الثنائية هناك العديد من الاتفاقيات المشتركة وقعت بين البلدين ويتمّ تنفيذها وتوصلت مع الوزير المقداد للاتفاق على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين".



من جانبه شدد امير عبداللهيان على تاكيد بلاده على تقوية العلاقات وبحثه مع الرئيس الاسد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، كما اعلن تاكيد الرئيس السوري لنظيره الايراني لزيارة سوريا في اطار توطيد العلاقات والدفع بها الى الامام.



