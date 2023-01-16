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الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 07:26

إصابة طفلة فلسطينية دعسها مستوطن شرق قلقيلية

إصابة طفلة فلسطينية دعسها مستوطن شرق قلقيلية
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنا دهس طفلة (7 أعوام) مساء الاحد، عند الشارع الرئيس قلقيلية- نابلس، ما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة، نقلت إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين خاصة في شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي ينفذونها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد عام 2022 تصاعدا كبيرا في شراسة الاستيطان؛ فقد كان عامًا خطيرًا من حيث الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة.

كما شهد العام الماضي أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس والمحتلتين، بالنظر للأعوام الأربعة الأخيرة، في تأكيد واضح على إجرام الاحتلال وبشاعته وسياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" (35520) انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف للأراضي وسلب الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والقطاع الصحي، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وبلغت اعتداءات المستوطنين (1512) اعتداءً، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه (2970) اعتداءً.
مصدر : وكالات
رقم : 1035750
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