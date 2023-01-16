20 عملاً مقاومًا في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إلى جانب 5 عمليات إطلاق النار، تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة ومفرقعات نارية، إضافة إلى إعطاب آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءين من المستوطنين، وتحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين، ومواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط.



واندلعت مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، تخللها إلقاء حجارة، في حين رشق الشبان الفلسطينيون المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس بالحجارة، وحطموا مركبات لهم.



واندلعت مواجهات أخرى في منطقة حبلة بمحافظة قلقيلية، وقرب حاجز الجلمة بجنين، الذي شهد أيضاً عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال.



وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين، ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية، تزامناً مع اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.



ووقعت عملية إطلاق نار عند حاجز دوتان بجنين، وأخرى قرب جسر حلحول بالخليل، استهدفت حافلة للمستوطنين، ما أدى إلى أضرار مادية في الحافلة.



واندلعت مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بالخليل، منها منطقة الكعابنة ومخيم العروب وبيت أمر، تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة.