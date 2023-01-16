الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 07:43

الغاردين: جاسوس سعودي اطلق سراحه يعود لتهديد إحدى ضحاياه

الغاردين: جاسوس سعودي اطلق سراحه يعود لتهديد إحدى ضحاياه
وكتب حساب مفتاح على تويتر:

صحيفة الغارديان البريطانية: إبراهيم الحصين، الذي عمل كجاسوس لنظام ابن سلمان؛ يعود لتهديد إحدى ضحاياه، بعد أن تم إطلاق سراحه من السجن في أمريكا، وترحيله إلى السعودية، حيث حُكم عليه بتهمة تهديد المعارضين السعوديين في أمريكا وكندا.

والحصين الذي كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أدانته المحكمة الفيدرالية في بروكلين نهاية نوفمبر الماضي بالتحرش ومحاولات التجسس على ستة ناشطات سعوديات، من حسابات وهمية تحت اسم سمر، وقد تم ترحيله إلى المملكة مطلع الشهر الجاري.

على الرغم من أن الحكم المخفف الذي أصدره القاضي على الحصين، البالغ من العمر 43 عاما، بالسجن شهرين وغرامة قدرها 4000 دولار يشترط موافقته على ترحيله من الولايات المتحدة مباشرة بعد اتمام حبسه. وأيضا على عدم تواصله مع أي من الناشطات السعوديات الستة اللواتي يقمن في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن الحصين اخترق وعده الصريح للقاضي وقام بمحاولة الاتصال بأحد الناشطات على أحد التطبيقات فور عودته إلى السعودية.
مصدر : وكالات
رقم : 1035761
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
16 كانون الثاني 2023
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
16 كانون الثاني 2023
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
16 كانون الثاني 2023
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
16 كانون الثاني 2023
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
14 كانون الثاني 2023
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
14 كانون الثاني 2023
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
13 كانون الثاني 2023
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف