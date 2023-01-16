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الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 09:31

أوليانوف: الاتفاق النووي عامل في الحد من التوترات في المنطقة

أوليانوف: الاتفاق النووي عامل في الحد من التوترات في المنطقة
وكتب الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، ميخائيل أوليانوف ، في تغريدة له على تويتر يوم الأحد: إن أفضل سبيل لمنع التوترات الإقليمية هو الإنتهاء من المفاوضات النووية الإيرانية.

وأضاف أوليانوف: إن تقدم المفاوضات النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن يخفف التوتر ويمهد الطريق لتكثيف الحوار حول أمن المنطقة.

وقال: الظاهر أن الدول الغربية ليست مستعدة لذلك.

يذكر انه بعد أشهر من المشاورات المكثفة ، وصلت المفاوضات إلى مرحلة لو قبلت فيها اميركا، بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق النووي، مطالب إيران المعقولة ومتطلبات تشكيل اتفاق مستقر وموثوق ، فسيتم التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وتريد معظم الدول المشاركة في المفاوضات اختتامًا أسرع للمفاوضات ، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي ينتظر القرارات السياسية من قبل اميركا فيما يتعلق بالعديد من القضايا المهمة والرئيسية المتبقية.

كما تؤكد الجمهورية الإسلامية أنه إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية ، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق في فيينا. الاتفاق الذي تنشده إيران هو وثيقة تلغي العقوبات الى اقصى حد وتستفيد المنطقة من تنفيذها.
مصدر : وكالات
رقم : 1035777
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