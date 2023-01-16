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الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 09:37

إيطاليا تزود جيشها بدفعة جديدة من المدرعات البرمائية

إيطاليا تزود جيشها بدفعة جديدة من المدرعات البرمائية
وتبعا للموقع فإن "سلاح البحرية الإيطالي تقدّم في ديسمبر الماضي لشركة Iveco Defense Vehicles (IDV) بطلب للحصول على 36 عربة VBA مدرعة برمائية ناقلة للجنود".

وأشار الموقع إلى أن" الصفة للحصول على المدرعات الجديدة لم يتم الإعلان عن قيمتها، لكنها تأتي في إطار البرنامج الذي طرحته إبطاليا لتحديث وترقية آليات سلاح البحرية في جيشها".

وعربات VBA لنقل الجنود هي مدرعات برمائية قادرة على العمل في المناطق الوعرة، كما يمكنها الحركة في الماء بسرعة 11كلم/سا تقريبا، وتصفيحها قادر على حماية طواقمها والجنود بداخلها من الأعيرة النارية للأسلحة المتوسطة والخفيفة ومن شظايا الألغام.

ويمكن تسليح هذه العربات بأبراج HITROLE Light التي يمكن التحكم فيها عن بعد، وبقاذفات قنابل من عيار 40 ملم، ورشاشات من عيار 5.56، و7.62، و12.7 ملم.
مصدر : وكالات
رقم : 1035781
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