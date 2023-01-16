الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 12:25

بيرو: آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى ليما رغم إعلان حالة الطوارئ

بيرو: آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى ليما رغم إعلان حالة الطوارئ
وتواصل قطع الطرقات ،أمس الأحد، وتنظيم تظاهرات حاشدة جديدة، غداة تمديد حال الطوارئ في مناطق عدة في بيرو التي تشهد حركة احتجاج ضد بولوارتي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا في خمسة أسابيع.

ويجيز الإجراء الذي أعلنته حكومة بيرو السبت والساري لثلاثين يومًا، تدخّل الجيش لحفظ النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع.

وإضافة إلى ليما، أعلنت حالة الطوارئ بصورة خاصة في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد، وفي ميناء كالاو قرب العاصمة.

وسبق أن أُعلنت حال الطوارئ منتصف ديسمبر/كانون الأول في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يومًا.

و أمس الأحد، كان لا يزال يعوق أكثر من مائة حاجز حركة السير في 11 من أصل 25 منطقة في بيرو، خصوصاً في الجنوب، مركز الاحتجاجات.

ومن بين المناطق حيث الطرقات مقطوعة بونو وأريكويبا وكوسكو، وفق ما أعلنته الهيئة المكلّفة وسائل النقل البرية، مشيرةً إلى أنه لم يسبق أن كان هناك هذا الكمّ من الحواجز المرورية خلال الأزمة الحالية.

في أريكويبا، أغلق عشرات الأشخاص طريق "باناميريكانا سور" السريع الذي يربط منطقة تاكنا بالحدود مع تشيلي.

غير أن السلطات أعادت السبت الماضي فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسة للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد، بعدما أغلق الخميس.

لكن القطارات التي تشكل الوسيلة الوحيدة للتوجه إلى قلعة ماشو بيشو الشهيرة ما زالت متوقفة، وتؤكد النقابات المحلية أنّ قطاع السياحة يخسر نحو سبعة ملايين سول (نحو 1.7 مليون يورو) يومياً بسبب الأزمة.

واندلعت الاحتجاجات ضد بولوارتي، بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر/ كانون الأول وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد لإطاحته.

وتولت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور. وهي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه. لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها "خائنة" يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية. وترفض بولوارتي حتى الآن الاستقالة.
مصدر : وكالات
رقم : 1035808
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
16 كانون الثاني 2023
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
16 كانون الثاني 2023
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف
16 كانون الثاني 2023
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
استطلاع للرأي يصفع "إسرائيل".. ما الذي كشفه؟
16 كانون الثاني 2023
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
لماذا ترفض أمريكا التقارب التركي السوري؟
14 كانون الثاني 2023
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
الدور الأمريكي في العدوان على اليمن... الأهداف والأطماع الأمريكية ؟
14 كانون الثاني 2023
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
القضاء الإيراني يعلن إعدام الجاسوس "أكبري"
14 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
أمير عبداللهيان: إيران ستبقى صديقة للبنان في الأوقات الصعبة
14 كانون الثاني 2023
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها
13 كانون الثاني 2023
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي
13 كانون الثاني 2023
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
الرئيس المشاط يناقش مع الوفد العماني مسار السلام في اليمن
13 كانون الثاني 2023
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت
13 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالتفاصيل.. من هم الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الامن الايراني؟
محمد بن سلمان يبيع السراب لمجتمع متعطش للتنمية
ما الذي دفع رئيس الاحتلال لإطلاق صافرة التحذير الداخليّة؟
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان... الرسائل والأهداف