رئيسي يؤكد على التغطية المستديمة لاحتياجات المواطنين الدوائية في البلاد

وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الذي عقد مساء الاحد برئاسة السيد رئيسي، قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي تقريرًا عن عملية تنفيذ مشروع الدعم الدوائي واحتياجات البلاد في مجال الدواء وقال: بالتعاون مع الشركات المحلية العاملة في مجال تصنيع واستيراد الأدوية ، فقد تم حل مسالة عدم توفر بعض المواد الطبية التي تسببت في مشاكل للمواطنين في بداية موسم الخريف إلى حد كبير وان احتياطيات الأدوية في البلاد هي الان في مستوى مناسب.



واكد رئيس الجمهورية على وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي والعاملين في قطاع الأدوية بالدولة على التخطيط للتغطية المستدامة للاحتياجات الدوائية للمواطنين ومنع حدوث اي نقص موسمي ومرحلي في الادوية.



كما أكد الرئيس آية الله رئيسي على وزير الصحة ومسؤولي القطاع الطبي بالدولة على بذل كل جهودهم لخفض تكاليف العلاج وتوفير ودفع الفرق في زيادة أسعار الأدوية من خلال التأمينات ومراقبة أسعار الأدوية وضبطها.