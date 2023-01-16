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الاثنين 16 كانون الثاني 2023 ساعة 13:29

حزب الله: نريد رئيسا يستطيع الصمود أمام الضغوط

حزب الله: نريد رئيسا يستطيع الصمود أمام الضغوط
وشدد رعد، خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة عدشيت الجنوبية، على أننا أمام موقف من التحدي والبطولة والجدارة لن نخرج منه إلا منتصرين لأن مظاهر القوة التي يستعرضونها أمامنا هي في الحقيقة مظاهر ركيكة وضعيفة لا تصمد أمام روح الإستشهاد التي نملكها، وأمام روح الحياة العزيزة والكريمة التي نطمح إليها، مشيراً إلى أن فرحتنا ليست فقط كيف أصبح لنا الحق في استخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، بل هي تكبر عندما نصبح أسياد من يقرر كيف نستخرج الغاز من هذه المياه.

وأشار الى أننا نبحث في مواصفات رئيس الجمهورية في الوقت الذي تجتهد فيه الناس بانتقاء الرئيس الذي من الممكن أن يعطي قيمة مضافة للبلد، وفي إدارته المستقبلية، وهذا أمر جيد فنحن لا ننظر إلى التباينات كلها على أساس أنها تباينات لا معنى لها ولا طعمة ولا رائحة بل على العكس لأن المعادلة الصحيحة نستخرجها من الإختلاف أحياناً، ونحن بكل وضوح نريد رئيساً للجمهورية يستطيع على أن يعبّر عن تطلعات اللبنانيين ويحفظ التوازنات القائمة بين السلطات السياسية ومكونات المجتمع اللبناني، ولا مكان لأن يراهن العدو عليه أو على ضعفه أو على استمالته أو على أخذ توقيع منه أو موقف لمصلحة العدو الإسرائيلي.

وأكد أن رئيس الجمهورية الذي نتوخى وصوله يستطيع الصمود والوقوف أمام الضغوط التي نراها، والناس تتفاوت في قدرتها على الصمود، هنا من يأخذ قرارات عبر الهاتف ومن موظف في جهاز استخبارات، وهناك من يحتاج لوزير أن يتصل بها، وهنا من تحتاج لرئيس جمهورية أن يتصل به، والناس كذلك متفاوتون في مصالحهم ولكننا نريد رئيس للجمهورية مصالحه كلها في لبنان دون أن يعني ذلك أن لا توجد لديه مؤسسات في الخارج فهذا أمر خاص به لكن عليه أن لا يحسب حساب الربح والخسارة في مؤسساته أكثر ما يخسّرنا في السياسة في لبنان نتيجة مواقفه، والمطلوب هو الفصل بين الأمرين وهو الأمر الذي نريده ونسعى إليه بكل وضوح وصراحة
رقم : 1035814
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